Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldhöhe-Asemissen. Schmuck und Bargeld erbeutet.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen am Montag in ein Einfamilienhaus in der Asemisser Allee ein. Zwischen zirka 17 Uhr und 20:15 Uhr hebelten sie eine Tür auf und durchsuchten das ganze Haus nach Wertgegenständen. Sie stahlen Schmuck, Uhren und Bargeld und entkamen unerkannt. Hinweise und Beobachtungen dazu nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

