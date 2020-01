Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. In Lagerhalle eingedrungen.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich zwischen vergangenem Freitag und Dienstagmorgen gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle in der Kastanienstraße. Nachdem die Täter ein Trapezblech entfernt hatten, stahlen sie zahlreiche Werkzeuge aus der Halle. Viele Geräte der Marke Hilti fielen den Einbrechern in die Hände. Anzahl sowie Wert der Beute steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

