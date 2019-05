Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Katze in Staubsaugerkarton gefunden

Kaiserslautern (ots)

Eine 47-Jährige aus Kaiserslautern verständigte die Polizei, um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz anzuzeigen. Über das vergangene Wochenende war ihre Katze entlaufen und kehrte nicht wieder zurück. Am Sonntagmorgen entdeckte ein Müllwerker das Tier in einem Staubsaugerkarton, der in einer Mülltonne in der Theodor-Zink-Straße entsorgt wurde. Der Mann befreite die Katze und brachte sie in ein Tierheim. Von dort konnte die 47-Jährige ermittelt werden. Die Polizei ermittelt.

