Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Uechtingstraße im Stadtteil Schalke-Nord entstand am frühen Mittwochmorgen, 29. Januar 2020, Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer brach gegen 3.40 Uhr im Dachgeschoss aus. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte die Flammen ab. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

