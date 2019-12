Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der PI Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Drogenring zerschlagen +++ Haftbefehle erlassen - u.a. für einen 38-Jährigen in Varel

Bild-Infos

Download

Varel und Delmenhorst (ots)

Wie bereits am 14. September 2019 berichtet, konnte im Rahmen einer Kontrolle bei einem 25-Jährigen aus Ganderkesee eine größere Menge Drogen in einem zuvor versteckten Rucksack sowie weitere Drogen in nicht geringen Mengen bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung aufgefunden werden.

Durch intensive Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch konnten weitere in diesem Drogennetzwerk agierende Tatverdächtige ermittelt werden. Die Spuren führten hierbei nach Delmenhorst, Varel sowie in den Bereich Ludwigsburg in Baden-Württemberg.

Am 10. Dezember 2019 fanden Durchsuchungen bei zwei Tatverdächtigen, einem 31-jährigen und einem 38-jährigen Mann, in Varel sowie einem Tatverdächtigen in Delmenhorst statt. Bei dem 35-Jährigen aus Delmenhorst handelte es sich hierbei um den Beschaffer und Verteiler der Drogen.

Im Rahmen dieser Durchsuchungen ergaben sich Anhaltspunkte, dass ein weiterer Abnehmer der Drogen im Raum Ludwigsburg agierte. Folglich wurde am 11. Dezember 2019 die Wohnung eines 33-jährigen Tatverdächtigen aufgesucht und durchsucht. In allen Wohnungen konnten große Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Hierbei handelte es sich um über 10 Kilogramm Cannabis, über 8 Kilogramm Amphetamin, 3.500 Ecstasy-Pillen und etwa 176 Gramm Kokain. Durch die Ermittlungen konnten zusätzlich weitere 15 Kilogramm Cannabis nachgewiesen werden, die bereits verkauft wurden. Des Weiteren wurden 17.400 Euro Bargeld beschlagnahmt. Der Verkaufswert der aufgefundenen Drogen wurde auf über 400.000 Euro geschätzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde ein Pkw des Delmenhorsters beschlagnahmt, da der Verdacht bestand, dass dieser aus Drogengeschäften finanziert wurde.

Gegen den Delmenhorster, den 38-jährigen Vareler sowie den 33-Jährigen aus dem Bereich Ludwigsburg wurde auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaften Haftbefehl erlassen. Der Delmenhorster sowie Vareler befinden sich seit Durchführung der Durchsuchungen in Untersuchungshaft. Der 33-Jährige aus Ludwigsburg befindet sich aktuell noch auf der Flucht.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell