Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigter versuchter Raub in Wilhelmshaven - Opfer wurde getreten - Polizei sucht einen Täter mit auffälligem Metallzahn und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 21.12.2019 wurde um kurz nach halb neun bei der Polizei ein versuchter Raub angezeigt, der sich etwa eine halbe Stunde vorher in der Kieler Straße, Höhe Postgang ereignet haben soll. In Höhe der nahegelegenen Tankstelle in der Bismarckstraße soll ein 37-Jähriger von einer männlichen Person aus einer Gruppe von drei Personen heraus angesprochen worden sein und gefragt haben, ob er Bargeld oder ein Handy mitführen würde.

Als das Opfer die Frage verneinte, trat der Täter gegen den Oberkörper, das Opfer konnte flüchten.

Bei dem dunkel gekleideten und mittelgroßen Täter wurde eine besondere Auffälligkeit beschrieben: Dieser soll im Bereich der Schneidezähne einen "Metallzahn" gehabt haben.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben bzw. ergänzende Hinweise, insbesondere zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell