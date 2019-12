Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - zwei Pkw-Insassen leichtverletzt

Varel (ots)

Am Sonntagabend, 22.12.2019, befuhr gegen 17:45 Uhr ein 54-Jähiger aus Varel mit seinem PKW Suzuki die Oldenburger Straße. In Höhe der Hausnummer 22 fuhr er frontal auf einen am Fahrbahnrand stehenden PKW Renault auf, der wiederum auf einen weiteren stehenden PKW VW aufgeschoben wurde. Sowohl der 54-Jährige als auch seine 54-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An dem Suzuki und dem Renault entstanden wirtschaftliche Totalschäden.

