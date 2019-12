Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtragsmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall vom 20.12.2019 in Sande

Jever (ots)

Am Freitag, 20.12.2019, gg. 17:57 Uhr, kam es auf dem Oldenburger Damm in 26452 in Sande zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich und einer lebensgefährlich verletzten Person. Die 41-jährige Fahrzeugführerin verstarb noch am Unfalltag im Krankenhaus. Die 10-jährige Beifahrerin wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Sonntag, 22.12.2019, im Laufe des Nachmittages, verstarb das 10-jährige Mädchen infolge der schweren Verletzungen. Entgegen der ersten herausgegebenen Pressemeldung war das Kind zum Unfallzeitpunkt nicht neun Jahre alt, sondern zehn Jahre alt.

