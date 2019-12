Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Motorroller ohne Kennzeichen gestohlen

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch klauten Diebe einen silbernen Roller (Mofa) der Marke Stingear. Das Fahrzeug war defekt und wurde durch den Halter an der Geerstraße Höhe Kiefernweg abgestellt. Am Mittwochmorgen fiel der Diebstahl auf.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell