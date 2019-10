Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zweifach gesuchter Mann festgenommen

Weil am Rhein/Basel (ots)

Ein Mann, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde konnte am Basel Badischen Bahnhof durch die Bundespolizei festgenommen werden. Am Mittwochnachmittag informierte die Deutsche Bahn die Bundespolizei über zwei angeblich randalierende Personen im ICE von Freiburg nach Basel. Bei der Ankunft des Zuges in Basel konnten keine randalierenden Personen festgestellt werden, aber ein 26-Jähriger der nicht im Besitz eines Zugtickets war. In der Folge ergab die Überprüfung durch die Bundespolizei, dass der mazedonische Staatsangehörige zweifach zur Festnahme ausgeschrieben ist. Wegen exhibitionistischer Handlungen war eine Geldstrafe in Höhe von 490 Euro zu vollstrecken. Wegen Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl und Wohnungseinbruchdiebstahl waren 495 Euro gefordert. Ersatzweise drohten ihm 49 und 99 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Des Weiteren ergab die Überprüfung der Bundespolizei, dass sich der 26-Jährige seit über 100 Tagen unerlaubt im Schengener Gebiet aufhält. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Aufenthalt und Erschleichen von Leistungen eingeleitet. Da der Mann die geforderten Geldstrafen nicht begleichen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

