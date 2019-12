Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbruch in Wohnung

Wetter (ots)

Am Mittwoch brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Steinkampstraße ein. Sie nutzten die kurze Abwesenheit der Bewohner und drangen zwischen 18 und 19 Uhr in die Wohnung ein. Sie durchsuchten die Räume und fanden Schmuck als Beute.

