Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Terrassentür von Einfamilienhaus aufgebrochen

Breckerfeld (ots)

Am Dienstag drangen Unbekannte zwischen 16 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Köttingstraße ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten in das Haus. Die Bewohner des Hauses stellten die geöffneten Schubladen und Schranktüren fest und informierten die Polizei. Was entwendet wurde, ist bisher noch unklar.

