Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Auffahrunfall

Sprockhövel (ots)

Am 16.12., gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 35-jährige Frau aus Schermbeck mit ihrem Pkw Opel die Silscheder Straße in Richtung Haßlinghausen. Im Rückstau an einer Ampel bemerkte sie zu spät, dass der Pkw Ford vor ihr erneut bremsen musste. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrerin des Ford, eine 59-jährige Hagenerin, wurde nicht verletzt. Ihr 7-jähriger Sohn wurde leicht verletzt, konnte aber nach Versorgung durch den eingesetzten Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

