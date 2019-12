Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Pkw entwendet

Schwelm (ots)

In der Nacht vom 15. auf den 16.12. entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Pkw Audi. Das Fahrzeug stand im Ländchenweg am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus geparkt. Es verfügt über ein Keyless Go System, beide Schlüssel befanden sich im Tatzeitraum im Haus.

