BPOL-F: Erfolgreiche Fahndung nach Laptopdiebstahl - Bundespolizei nimmt Täter fest

Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main haben am Donnerstagnachmittag einen 35-jährigen wohnsitzlosen Deutschen im Hauptbahnhof Frankfurt am Main gestellt, nachdem dieser auffällig eine Laptoptasche bei sich trug, die ihm offensichtlich nicht gehörte.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Laptop einem Diebstahl vom 13. Februar 2019 am Frankfurter Hauptbahnhof zugeordnet werden kann.

Der Langfinger entwendete einem 41-jährigen Türken den Rucksack samt Laptop und persönlichen Gegenständen, die er bei der Kontrolle ebenfalls noch bei sich trug.

Der 35-Jährige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

