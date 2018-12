POL-MK: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Plettenberg (ots) - Zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch kam es in ein Mehrfamilienhaus Unterm Saley am 02.12.2018 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 19.30 Uhr. Unbekannte Täter hatten vergeblich versucht, die Wohnungstür zu öffnen. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg (Tel.: 9099-0) entgegen.

