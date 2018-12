POL-MK: Randalierer verbringt Nacht in der Gewahrsamszelle

Plettenberg (ots) - Am 02.12.2018, gegen 03.35 Uhr, wurde einer Gruppe vor einer Gaststätte in der Waskebieke ein Platzverweis erteilt, da aus der Gruppe heraus vor der Gaststätte randaliert wurde, da sie in aggressiver Weise um Einlass begehrt hatte, dieser aber verwehrt wurde. Alle Personen aus der Gruppe , außer der Beschuldigte, kamen dem Platzverweis nach . Dieser jedoch versuchte mehrfach, erneut in die Gaststätte zu gelangen. Daher sollte er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen sperrte sich der 27-jährige Plettenberger massiv. Letztlich wurde sein Widerstand gebrochen und der Betroffene zur Ausnüchterung dem PG zugeführt. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

