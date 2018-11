POL-WOB: Polizei sucht Zeugen zu körperlichen Auseinandersetzung im Kaufhof

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Kaufhof 22.11.208, 00.15 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 00.15 Uhr in der Straße Kaufhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen acht Personen. Dabei wurden mehrere der beteiligten Personen verletzt und mussten anschließend im Klinikum ambulant behandelt werden. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung soll es auch durch ein Fahrzeug zu einer Verletzung einer beteiligten Person gekommen sein. Die Polizei hat diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen dieser Auseinandersetzung sich bei den Beamten auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

