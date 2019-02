Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei nimmt bissigen Täter fest

Frankfurt am Main (ots)

Ein 35-jähriger Mann hat am Dienstagmorgen in der S-Bahn-Linie 4 auf der Fahrt von Frankfurt am Main Galluswarte nach Rödelheim eine Streife der Bahnsicherheit tätlich angegriffen und sich deren Maßnahme widersetzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 35-Jährige von Mitarbeitern der DB Sicherheit aufgefordert, seine Füße von dem Sitzplatz zu nehmen. Dies gefiel dem alkoholisierten Mann nicht und so schlug er dem 57-jährigen Bahnmitarbeiter, nach bereits vorausgegangen verbalen Beschimpfungen, mit der Faust ins Gesicht. Bei der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung biss der Angreifer dem Sicherheitsmitarbeiter noch in die linke Hand. Beamte der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main konnten den alkoholisierten Mann am Bahnhof Rödelheim festnehmen.

Glücklicherweise trug das Opfer nur oberflächliche Verletzungen davon und konnte seinen Dienst fortführen.

Der mit 1,34 Promille alkoholisierte Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Durch den Vorfall erhielt die S-Bahn-Linie 4 insgesamt 28 Minuten Verspätung.

