Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbruch an der Kaiserstraße

Wetter (ots)

Am Dienstagvormittag bemerkte ein 8-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Kaiserstraße, dass die Hauseingangstür durch einen Gegenstand offen gehalten wurde. Da dies ungewöhnlich war, gab er einem Verwandten Bescheid, der nachschaute. Der 78-Jährige bemerkte, dass eine im Erdgeschoss liegende Wohnungstür aufgehebelt war. Zudem fiel ihm eine männliche Person auf, die am Hauseingang stand. Beim Erblicken des 78-Jährigen entfernte sich die Person zügig in unbekannte Richtung. Der Unbekannte wird als dunkel gekleidet, mit Kappe und Handschuhen beschrieben. Zudem soll er eine dunkle Hautfarbe gehabt haben. Ob die Person in Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist bisher nicht geklärt, auch ob etwas aus der Erdgeschosswohnung entwendet wurde, ist noch unklar.

