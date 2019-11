Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgängerin prallt am Dortmunder Hafen gegen einen Zug - schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1397

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich des Dortmunder Hafens ist am Donnerstagvormittag (28. November) eine 47-jährige Frau schwer verletzt worden. Sie prallte an einem Bahnübergang an der Speicherstraße gegen einen Zug.

Ersten Zeugenangaben zufolge näherte sich der Zug gegen 11.05 Uhr aus Richtung Norden dem unbeschrankten Bahnübergang in Höhe der Hausnummer 33. Optische und akustische Signale wiesen demnach bereits auf den nahenden Zug hin. Die Dortmunderin war auf dem Gehweg zu Fuß in Richtung Osten unterwegs. Als sie versuchte, den Bahnübergang zu überqueren, wurde sie von dem Zug erfasst.

Ersten Zeugenangaben zufolge war die Frau möglicherweise zuvor durch ihr Mobiltelefon und Kopfhörer abgelenkt.

Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Ablenkung im Straßenverkehr betrifft nicht nur Autofahrer, sondern alle Verkehrsteilnehmer. Gerade Fußgänger unterschätzen jedoch oft die Gefahr, die von der Ablenkung durch Smartphones und Co. ausgeht.

Egal ob Autofahrer, Radler oder Fußgänger - die aktive Teilnahme am Straßenverkehr erfordert volle Konzentration! Schon kurze Unaufmerksamkeiten können schwere Folgen haben. Lassen Sie sich nicht ablenken!

