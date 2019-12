Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Eindringen in Gartenlauben und deren Sachbeschädigungen in Wilhelmshaven - drei Personen mit Kapuzenpullovern aufgefallen - Polizei bittet bei verdächtigen Beobachtungen um sofortige Alarmierung

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 22.12.2019, drangen mindestens drei Personen in eine Gartenlaube in der Posener Straße ein und verbrachten dort eine Nacht. Beim Verlassen ihres Wahlobjektes wurden sie am Sonntagvormittag gegen 11:25 Uhr von einem Zeugen beobachtet.

Ebenfalls in der Posener Straße schlugen bislang Unbekannte in der Zeit vom 20.-22.12.2019 das Fenster einer Gartenlaube ein. Ob ein Tatzusammenhang zu den drei beobachteten Personen besteht, wird derzeit geprüft.

Die beobachteten Personen sollen jugendlichen Alters sein und trugen beim Verlassen Kapuzenpullover, wobei sie ihre Kapuzen über den Kopf übergezogen hatten. Zwei von denen trugen jeweils einen Rucksack und einer hatte eine auffällig bunte Hose an.

Zeugen, die in den Bereichen diese oder andere verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

