Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Opel nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Unfallflucht am Samstag, 6. Juli, auf dem Parkplatz des Evangelischen Krankenhauses an der Werler Straße sucht die Polizei einen schwarzen Opel. Dessen Fahrerin beschädigte dort gegen 12.45 Uhr eine Schrankenanlage. Ein aufmerksamer Zeuge sah den Unfall. Bei dem flüchtigen Auto könnte es sich um einen Corsa oder Astra handeln. Am Steuer saß eine etwa 35 Jahre alte und zirka 1,60 Meter große Frau mit dünner Statur sowie langen, blonden Haaren. Der entstandene Sachschaden an der Schranke beträgt geschätzte 7500 Euro. Hinweise zur Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

