POL-PDMT: Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw - drei Personen leicht-verletzt

Großholbach (ots)

Am heutigen 20.01.2019 gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus der VG Wallmerod die Landesstraße 318 aus Richtung Nentershausen kommend in Fahrtrichtung Montabaur. Kurz vor der Ortschaft Großholbach hielten zwei vor ihm fahrende Pkw in der Fahrspur an, da der vorderste Pkw nach links auf einem Waldparkplatz abbiegen wollte. Diese neue Verkehrssituation erkannte der junge Fahrer zu spät, so dass er zunächst auf den stehenden Pkw einer 52-jährigen Pkw-Fahrerin aus Koblenz auffuhr. Durch die Wucht der Kollision wurde dieser Pkw auf den abbiegenden Pkw einer 51-jährigen Frau aus der VG Montabaur aufgeschoben. Hierdurch entstand an allen drei Pkw Sachschaden, wobei der unfallverursachende Pkw kurzzeitig anfing, im Motorraum zu brennen. Der Brandherd wurde schnell gelöscht. Lediglich der abbiegende Pkw war noch fahrbereit. Alle drei Pkw-Nutzer erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch betreut. Die Landesstr. 318 blieb für die Zeit der Unfallaufnahme bis ca. 18:30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

