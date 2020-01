Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Randalierer an der Grundschule

56368 Katzenelnbogen, Burgstraße 4 (ots)

-Katzenelnbogen- In der Zeit von Freitag, den 17.01.2020 17.00 Uhr bis Sonntag, 19.01.2020, 09.30 Uhr suchten Randalierer die Grundschule in Katzenelnbogen heim. Sie verteilten den Inhalt der Mülleimer auf dem Schulhof, warfen die Müllbehälter auf Überdachungen und beschmierten die Eingangstüren. Weiterhin wurden die Scheiben der Eingangstüren mit einer Eisenstange beschädigt und zwei Scheiben der Toiletten mit Steinen eingeworfen. Obwohl diese Randale sehr lautstark gewesen sein muss, wurde in diesem Zeitraum nichts gemeldet. Zeugen, die etwas beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizei in Diez unter der 06432/601-0 zu melden..

