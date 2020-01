Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems- Fahrzeuge aufgebrochen

Bad Ems (ots)

- Bad Ems - Im vermuteten Tatzeitraum vom 18.01.2020, 17:00 Uhr auf den 19.01.2020, 10:00 Uhr wurden auf dem Schotterparkplatz in Verlängerung der Straße Bahnhofsplatz in Bad Ems, mehrere Fahrzeuge, darunter auch Busse und ein LKW, durch einen bislang unbekannten Täter aufgebrochen. Hierbei wurden teilweise die Scheiben eingeschlagen. Konkrete Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion in Bad Ems erbeten (02603/9700).

