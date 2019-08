Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 14.08.2019 -Verkehrsunfälle-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Gestern Nachmittag gegen 17.15 Uhr befuhren ein 58-Jähriger aus Schimberg und ein 63-Jähriger aus Frankenberg jeweils mit ihren Pkw`s die Landstraße in Reichensachsen in Fahrtrichtung Eschwege. Etwa Höhe Landstraße 121 musste der 63-Jährige verkehrsbeding anhalten, was der 58-Jährige zu spät erkannte und auf den Vordermann auffuhr. Am Fahrzeug des 58-jährigen Verursachers entstand ein Frontschaden in Höhe von 2000.-EUR, der Heckschaden am Pkw des 63-Jährigen wird auf ca. 3000.-e beziffert.

Gestern Mittag gegen 14.40 Uhr übersah eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Meißner beim Rückwärtsausparken auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in Eschwege den Pkw einer 60-Jährigen aus Eschwege und stieß mit ihr zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstand dadurch insgesamt Sachaschaden in Höhe von 1300.-EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gestern Mittag gegen 12.35 Uhr befuhr eine aus Hessisch Lichtenau stammende 34-jährige Pkw-Fahrerin die Straße Im Tal in Hessisch Lichtenau in Richtung Im Lindenfeld und übersah dann beim Überqueren der Friedrichsbrücker Straße im Kreuzungsbereich den bevorrechtigten Pkw eines ebenfalls aus Hessisch Lichtenau stammenden 56-Jährigen, der auf der Friedrichsbrücker Straße aus Richtung Friedrichsbrück kommend, in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs war. An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 6000.-EUR.

Polizei Witzenhausen

Lediglich leichter Sachschaden in Höhe von 1000.-EUR entstand gestern Vormittag um 11.05 Uhr bei einem Unfall in Witzenhausen Am Kirchplatz/Ecke Oberbrugstraße. Ein 77-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen hatte die Straße Am Kirchplatz in Richtung Oberburgstraße befahren und streifte dann beim Rechtsabbiegen in die Oberburgstraße aus Unachtsamkeit den Pkw eines bevorrechtigten 55-Jährigen aus Witzenhausen, der von der Oberburgstraße nach rechts in die Brauhausstraße abbiegen wollte.

