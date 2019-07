Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisstenmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen für das Polizeipräsidiums Mittelhessen von Freitag, 26.07.2019

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Vermisstenfahndung: Wo ist Stephanie Lang? - Bad Soden-Salmünster

(aa) Wir bitten um Beachtung der unten angefügten Vermisstenfahndung des Polizeipräsidiums Mittelhessen:

Gießen, 26.07.2019 25-jährige Frau vermisst

Seit Freitag, 05. Juli, wird die 25-jährige Stephanie LANG vermisst. Die schwerbehinderte, auf Medikamente angewiesene und unter Betreuung stehende Frau kehrte von einem genehmigten Ausgang nicht in das Krankenhaus in Gießen zurück. Die Gesuchte ist 1,68 Meter groß und schlank. Sie hat sich vor wenigen Wochen die Haare abrasiert und dementsprechend sehr kurze dunkelblonde bis braune Haare. Ihre Bekleidung ist nicht bekannt. Frau Lang wirkt jünger (scheinbares Alter: 20 Jahre) und fällt durch eine Kieferspalte mit sehr schmalem Mund und die dadurch bedingte sehr undeutliche bis unverständliche Sprache mit einer sehr hohen Stimme auf. Sämtliche bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Die Vermisste ist amtlich gemeldet in Schotten und hat nach den Ermittlungen Bezüge in die Wetterau (Büdingen/Bad Salzhausen), nach Südosthessen (Bad Soden-Salmünster) und Südhessen (Pfungstadt) Wer hat die Vermisste nach dem 05. Juli gesehen? Wer weiß, wo sie sich aufhält oder kann Hinweise auf den Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Kripo Gießen, Tel. 0641/7006-2555 oder jede andere Polizeidienststelle.

Zusatz: Das Bild zeigt die Vermisst vor der Rasur der Haare! Ein aktuelleres Bild gibt es nicht.

Martin Ahlich

Offenbach, 26.07.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

