Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Parkbank beschädigt - Die Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 15.03.2020, es war etwa 01:30 Uhr, hielten sich einige Jugendliche in der Schlettstadtallee in Waldkirch auf. Außer, dass sie sich so laut verhielten, dass die Nachtruhe der Anwohnerschaft gestört war, wurde auch jede Menge Unrat hinterlassen und eine Sitzbank zerstört. Die Polizei hat zwar einige Personen kontrollieren können; die Zuordnung, wer jedoch insbesondere für sogenannte "gemeinschädliche Sachbeschädigung" verantwortlich ist, fällt derzeit allerdings noch schwer.

Möglicherweise haben Anwohner oder Passanten Beobachtungen gemacht, welche der Polizei helfen können, den, bzw. die Verantwortlichen zu überführen.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte beim Polizeirevier Waldkirch unter 07681/4074-0.

