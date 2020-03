Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Arbeitsunfall

Freiburg (ots)

Ihringen - Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 45-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall am Freitag, 13.03.2020, gegen 13:30 Uhr, in einem Waldstück im Liliental zu. Der Mann war mit Holzarbeiten beschäftigt, als er beim Rückwärtsfahren mit seinem Schmalspurschlepper auf weichem Untergrund umkippte. Zufällig vorbeikommende Wanderer bemerkten den Vorfall und halfen, den Verletzten zu bergen. Die Freiwillige Feuerwehr Ihringen sowie das DRK und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Verbringung des Verletzten in ein Krankenhaus erfolgte schließlich auf dem Landweg.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell