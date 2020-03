Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Sachbeschädigungen im Stadtpark und an Firma - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Stadtpark in Todtnau wurden am Sonntag mehrere Sachbeschädigungen begangen. So wurde gegen eine Laterne getreten, so dass das Glas herausfiel. Weiterhin wurden Mülleimer und Bänke umgeworfen und beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Ein Zeuge beobachtete gegen 22.30 Uhr zwei Jugendliche oder junge Männer mit Kapuzenpullover, die auch an einer nahegelegenen Firma zwei Lampen und einen Mülleimer beschädigten. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

