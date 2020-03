Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee: Dieseldiebe unterwegs - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Titisee-Neustadt

Diebe schlugen in der Zeit vom 16.03.20, ca. 17:00 Uhr bis 17.03.20, 03:45 Uhr auf dem Parkplatz Grafenwäldele an der B31 bei Titisee zu. Während ein LKW-Fahrer dort seine Ruhezeit einlegte, entwendeten Unbekannte, ohne dass der Fahrer etwas davon bemerkte, etwa 650 Liter Dieselkraftstoff aus den Tanks des Lkw. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter 076519336-0 zu melden.

