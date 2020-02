Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Bedrohung, Kinder flüchten aufs Polizeirevier

Rastatt (ots)

Am vergangenen Samstag, um 17:39 Uhr, erschienen drei völlig aufgelöste Kinder auf dem Polizeirevier Rastatt. Deren Schilderungen zufolge wurden sie zusammen mit zwei weiteren Kindern von zwei männlichen, betrunkenen Tätern massiv bedroht und beleidigt. Zudem wurden die Kinder mit abgeschlagenen Bierflaschen beworfen. Die Kinder wurden nicht verletzt. Als Tatörtlichkeit wurde der Spielplatz im Bereich des New Britain Parks in der Kaiserstraße genannt.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rastatt, Telefon 07222/7610, in Verbindung zu setzen.

/baj

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell