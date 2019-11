Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Handwerker beleidigt und mit Glasaschenbecher beworfen

Mainz - Bretzenheim (ots)

Freitag, 22.11.2019, 09:53 Uhr

Bereits am Freitagmorgen gegen 09:53 Uhr, wurde ein 57-jährige Mainzer Handwerker beleidigt und bedroht. Der Handwerker ging zu Fuß an einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Bretzenheim vorbei, als er von einer 30-Jährigen Bewohnerin aus dem Fenster heraus angeschrien wurde. Die 30-Jährige forderte zunächst lautstark, der Handwerker solle ihre Heizung reparieren, was der 57-Jährige verneinte. Hierauf beleidigte ihn die 30-Jährige aufs schärfste und warf zudem einen schweren Glasaschenbecher aus dem Fenster, der den 57-Jährigen nur knapp verfehlte. Gegen die Dame wurde nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung gefertigt.

