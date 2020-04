Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Im Kreisverkehr übersehen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 16.04.2020 fuhr nach derzeitigem Sachstand ein 66-jähriger Fahrer eines Lieferwagens auf den Kreisverkehr St. Cyr zu. Beim Einfahren in den Kreisel übersah er offensichtlich eine bereits darin befindliche 36-jährige Fahrerin eines SUVs. Es kam zur Kollision. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

