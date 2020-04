Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auseinandersetzung sorgt für Aufsehen

Freiburg (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Donnerstag, 16.04.2020, in der Waldshuter Innenstadt hat für ein großes Aufsehen gesorgt. Gegen 13:50 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine Schlägerei. Es sollen auch Steine und Stöcke im Spiel sein. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Zwischenzeitlich hatten sich die Beteiligten entfernt. Ein Polizeibeamter in zivil konnte einem der jungen Männer folgen und zusammen mit einer Streifenbesatzung in der Nähe stellen. Nach Angaben des 21 Jahre alten Mannes sei es mit einem ihm Unbekannten, der in Begleitung eines Mädchens war, zum Streit gekommen. Beide hatten sich im Verlauf des Streites mit einer Steinplatte und einem Besen "bewaffnet", die dabei zu Bruch gingen. Verletzungen hatte der angetroffene Mann keine. Der andere Beteiligte blieb trotz Fahndungsmaßnahmen unbekannt.

