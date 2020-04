Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrradfahrer stürzt wegen entgegenkommenden Pkw - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 16.04.2020, ist ein Fahrradfahrer in der Ortsdurchfahrt von Wallbach wegen eines entgegenkommenden Pkws gestürzt. Dabei verletzte sich der 64 Jahre alte Radfahrer und kam ins Krankenhaus. Gegen 14:30 Uhr waren sich der Radfahrer und das unbekannte weiße Auto in der Hauptstraße begegnet. Der Autofahrer soll an einer Fahrbahnverengung dem Radler nicht den Vorrang eingeräumt haben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Radfahrer nach rechts aus. Dabei geriet das Vorderrad des Pedelecs gegen den Bordstein, so dass der Fahrradfahrer die Kontrolle verlor und auf die Straße fiel. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Radfahrer ins Krankenhaus nach Schopfheim. Der Autofahrer fuhr weiter, zu einem Kontakt war es nicht gekommen. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich dort zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

