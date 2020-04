Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Drahtzaun und Hühnereier entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Donnerstag auf Freitag, 16./17.04.20, wurde von einem Gartengrundstück in der Haupt-/Rheinstraße in Eimeldingen etwa 150m Hühnerdraht entwendet. Der Zaun wurde offensichtlich abgebaut und mitgenommen. Ebenso wurde in einen Hühnerstall eingebrochen und von dort etwa 50 Eier entwendet. Der Schaden liegt bei etwa 250 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren. Der Tatzeitraum liegt zwischen 23 und 06.30 Uhr.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell