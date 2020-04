Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Randalierer am Skaterplatz

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (15.04.) und Donnerstag (16.04.) kam es am Skaterplatz in der Oberhausener Straße zu mehreren Sachbeschädigungen. Von einem angrenzenden Schaltwerkgebäude der Netze-BW wurde zum Teil das Ziegeldach abgedeckt und heruntergeworfen. Teilweise wurde auch die Unterlattung herausgerissen. Desweiteren wurde ein Lagerfeuer auf dem Skaterplatz entzündet, was einen Schaden an der Teerdecke nach sich zog. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können. Polizeiposten Kenzingen, Tel.07644/9291-0.

