POL-DN: Autospiegel abgetreten

In der Freitagnacht beobachtete ein aufmerksamer Zeuge wie eine Gruppe junger Männer in der Keltenstraße randalierte und etliche Fahrzeuge beschädigte.

Ein Anwohner der Keltenstraße verständigte am Freitag gegen 23:50 Uhr die Polizei, als ihm eine Gruppe dunkel gekleideter junger Männer auf der Straße auffiel. Die Männer brüllten lautstark und traten gegen Außenspiegel von insgesamt neun geparkten Pkw. Anschließend rannten sie in Richtung An der Windmühle davon. Es habe sich um vier oder sechs Männer im Alter von circa 20 Jahren gehandelt. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

