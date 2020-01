Polizei Düren

POL-DN: Beim Ausparken übersehen

Am Samstagnachmittag kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Niederzier auf dem Parkplatz der sogenannten "Neuen Mitte" vor der dortigen Sparkasse. Dabei wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt.

Zur Unfallzeit parkte eine 28-Jährige aus Niederzier mit ihrem PKW rückwärts aus einer Parktasche aus. Dabei übersah sie den Wagen eines 38-jährigen Mannes, ebenfalls aus Niederzier, der in diesem Moment hinter ihrem Auto vorbei fuhr. Im PKW des 38-Jährigen befanden sich noch seine gleichaltrige Ehefrau sowie zwei Söhne im Alter von 7 und 14 Jahren. Sowohl der 38-Jährige als auch seine Ehefrau und der 7-jährige Sohn klagten bei der Unfallaufnahme über leichte Schmerzen. Die Ehefrau und das Kind wurden durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige begab sich selbstständig ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeug enstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro.

