Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Betrunkene Kundin

Germersheim (ots)

Am 21.03.2020, gegen 13:05 Uhr, fiel der Mitarbeiterin eines Supermarktes in Germersheim-Sondernheim eine betrunkene Kundin auf, die sich kaum auf den Beinen halten konnte. Diese war gerade im Begriff, nachdem sie ihren Einkauf getätigt hatte, in ihren Pkw Fiat Panda zu steigen und loszufahren. Dabei fiel sie jedoch um. Ein Rettungswagen wurde verständigt und eine Streife der Polizei fuhr umgehend vor Ort. Dort konnte eine 57jährige Germersheimerin angetroffen werden. Nach kurzer Untersuchung absolvierte sie einen Atemalkoholtest. Dieser erbrachte einen Wert von 2,4 Promille. Da sie zuvor offenkundig mit ihrem Pkw zum Supermarkt gefahren war, wurde sie zu hiesiger Dienststelle mitgenommen und eine Blutprobe entnommen. Ihren Führerschein bekommt die 57jährige so schnell nicht wieder. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim



Dirk Wecke, PHK



Telefon: 07274 958 0

Mail: pigermersheim.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell