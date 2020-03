Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am Samstagmorgen kam es an der Parkplatzausfahrt des SBK-Marktes in Edenkoben zum einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine 52-jährige Pkw-Fahrerin vom Parkplatz in den Fließverkehr einfahren und übersah hierbei den herannahenden Pkw einer 74-Jährigen, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Hierbei wurde eine Verkehrsteilnehmerin im Gesicht leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr rollfähig und wurden daher abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Arne Pilger



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell