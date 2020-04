Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Brennender Misthaufen ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Ein brennender Misthaufen in Eggingen in der Nacht zum Freitag, 17.04.2020, hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 02:20 Uhr hatte eine vorbeifahrende Zollstreife den Brandgeruch wahrgenommen. Mit einem Feuerlöscher löschten die Beamten das Feuer auf dem Misthaufen, jedoch entzündete es sich immer wieder, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Diese musste den Haufen auseinanderziehen, um an die Glutnester zu kommen. Die Feuerwehr Eggingen war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

