FW-BN: Wasserrettung auf dem Rhein

Bonn-Castell, Rheinstrom; 12.09.2019 10:30 Uhr

Die Wasserrettungseinheit der Feuerwehr Bonn rettete am Vormittag eine Frau aus dem Rhein auf Höhe des Bonner Hafens.

Um 10:30 Uhr meldeten Anrufer der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine Person im Rhein auf Höhe des Römerbades in Bonn-Castell. Daraufhin wurden umfangreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Rhein, die beiden Uferseiten und die Nordbrücke zur Suche entsandt. Zudem wurde der Rettungshubschrauber ,Christoph 3' zur Suche aus der Luft aus Köln angefordert. Bis zum Eintreffen der wasserseitigen Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonn war die Frau bis auf Höhe des Bonner Hafens abgetrieben worden. Dort wurde sie vom Mehrzweckboot der Feuerwehr Bonn aufgenommen und im Anschluss am Fähranleger der Mondorfer Fähre an die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes übergeben. Von dort aus wurde die Frau in ein Bonner Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst von den Feuerwachen 1,2 und 3 und der Löscheinheit Bonn-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Bonn

