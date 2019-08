Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Diebstahl zweier Pedelecs

Zwei hochwertige Pedelecs im Gesamtwert von über 10.000 Euro entwendete ein bislang unbekannter Täter am Samstag im Zeitraum zwischen 16 und 23 Uhr vor dem Graf-Zeppelin-Haus. Beide Fahrräder waren entsprechend verschlossen, die Besitzer befanden sich auf einer Veranstaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Sonntag auf Montag sowohl die Tartanbahn als auch Jalousien an einem Klassenzimmer der Graf-Soden-Realschule in der Meistershofener Straße. Auf der Leichtathletikbahn grillten die Unbekannten offenbar in einer Aluminiumschale, durch die entstandene Hitze schmolz teilweise der Belag. Die Jalousien wurden mutmaßlich mittels Körperkraft stark verbogen. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen/Meckenbeuren

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Zwei Fahrzeugführer, die unter alkoholischer Beeinflussung mit ihren Pkw am Straßenverkehr teilnahmen, stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Montagabend im Rahmen von Verkehrskontrollen fest. Ein 49-jähriger Mann wurde in Friedrichshafen, eine 36-jährige Frau in Meckenbeuren überprüft. Die durchgeführten Atemalkoholtests lagen jeweils oberhalb des Grenzwerts von 0,5 Promille, weshalb beide Betroffenen nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen müssen.

Oberteuringen

Einbruch

Im Laufe des vergangenen Wochenendes brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Pfaffenbergstraße ein. Der Unbekannte schlug mittels eines Steins ein Fenster im Hochparterre ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Diese durchwühlte er offenbar auf der Suche nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, muss im Rahmen der Ermittlungen noch geklärt werden, Wertgegenstände befanden sich aber nicht in der Wohnung. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, erbeten.

Immenstaad

Verkehrsunfall

Zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 09.15 Uhr auf der B 31 bei Immenstaad ereignet hat. Ein 57-jähriger Pkw-Lenker, der in Richtung Friedrichshafen unterwegs war, musste verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte eine nachfolgende 25-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt, verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Immenstaad

Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr beschädigte ein 29-jähriger Pkw-Lenker auf dem Parkplatz eines Kreditinstituts in der Hauptstraße beim Ausparken einen geparkten VW Golf Cabrio mit FN-Kennzeichen. Nachdem der Verursacher eigenen Angaben zufolge zunächst vergeblich wartete und sich dann kurz vom Unfallort entfernte, um Unterlagen von zu Hause zu holen, war das beschädigte Fahrzeug nach seiner Rückkehr nicht mehr vor Ort. Der 29-Jährige verständigte daraufhin die Polizei, die nun nach dem beschädigten Pkw sucht und den Fahrzeughalter bittet, sich zwecks der Schadensregulierung beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Überlingen

Diebstahl

Drei unbekannte Täter entwendeten am Samstagnachmittag aus einem Elektronikfachgeschäft in der Abigstraße zwei hochwertige iPhones. Die Unbekannten gingen bei dem Diebstahl arbeitsteilig und äußerst professionell vor und setzten zunächst die Alarmsicherung an den Smartphones außer Funktion. Anschließend steckten sie die Handys ein und verließen das Geschäft zunächst unbemerkt. Anhand der vorhandenen Videoüberwachung konnte der Diebstahl später nachvollzogen werden. Die polizeilichen Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Markdorf

Einbruch

Ein unbekannter Täter brach im Laufe des vergangenen Wochenendes in ein Wohnhaus in der Efrizweiler Straße in Riedheim ein. Der Unbekannte schlug eine Fensterscheibe ein, gelangte dadurch in das Objekt und durchsuchte die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Der Polizeiposten Markdorf sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise an Tel. 07544/96200.

Sipplingen

Wurfgranate gefunden

Im Rahmen von Baggerarbeiten wurde am Montagmittag gegen 12.45 Uhr auf einem Anwesen in der Straße "Am Breitenweingarten" ein sprengstoffverdächtiger Gegenstand ausgegraben. Daraufhin wurde der Bereich durch die Polizei vorsorglich weiträumig abgesperrt und ein Foto des Fundstücks zur Begutachtung an den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg geschickt. Durch die Experten wurde eine 60mm-Wurfgranate aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert und mitgeteilt, dass von ihr keine unmittelbare Gefahr ausgeht, sofern diese nicht weiter bewegt wird. Gegen 15.30 Uhr kam ein Team des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vor Ort und transportierte die Granate in einem gesicherten Behältnis ab, um diese der Vernichtung zuzuführen.

