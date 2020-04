Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Geständige Täter

Freiburg (ots)

Ihringen - Am 17. April 2020, gegen 00:45 Uhr, wurde der Polizei das auffällige Verhalten von zwei männlichen Personen in der Bachenstraße in Ihringen mitgeteilt. Beim Erkennen des anschließend an der Örtlichkeit eintreffenden Streifenwagens beschleunigten die beiden ihren Gang und wollten sich offensichtlich der Kontrolle entziehen. In der Riedengartenstraße konnten die dunkel gekleideten Männer schließlich angehalten und überprüft werden. Die 17- und 20-Jährigen hatten ein Brecheisen und Stoffhandschuhe dabei. Sie gaben an, versucht zu haben, einen Kaugummiautomaten in Ihringen aufzubrechen. Die jungen Männer wurden zur Dienststelle verbracht, wo sie ihre Beteiligung an weiteren Straftaten in der zurückliegenden Zeit rund um den Kaiserstuhl zugaben. Die Beamten des Polizeireviers Breisach ermitteln.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell