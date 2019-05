POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Gammertingen

Klärung eines Pkw-Diebstahls

Am Montagvormittag gegen 07.30 Uhr wurde bei der Polizei mitgeteilt, dass der Lenker eines Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit in der Bahnhofstraße unterwegs sei. Die Überprüfung der Mitteilung führte in der Bahnhofstraße zum Fund eines in Heilbronn entwendeten Volkswagen Passat, der der Polizei am Sonntag in Engstingen im Landkreis Reutlingen aufgefallen war und nach einer riskanten Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit einer Kontrolle entgangen war. Der verantwortliche Pkw-Lenker, ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Reutlingen, wurde am Montagvormittag in Gammertingen angetroffen und festgenommen. Die Ermittlungen des Polizeipostens Gammertingen ergaben, dass der 17-Jährige in Begleitung eines 18-jährigen Heranwachsenden am Samstag mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Heilbronn gereist war, wo die beiden Tatverdächtigen am Samstagabend Betäubungsmittel konsumierten. Der Jugendliche entwendete am Sonntagvormittag aus einer ihm bekannten Wohnung in Obersulm im Landkreis Heilbronn die Autoschlüssel für den Volkswagen Passat. Die Fahrt mit dem anschließend entwendeten Pkw führte die beiden Tatverdächtigen bis in die Landkreise Reutlingen und Sigmaringen, wobei sie in Lichtenstein durch rücksichtsloses Fahrverhalten einer polizeilichen Kontrolle entkamen. Ein weiterer Jugendlicher wurde am Sonntagabend im Landkreis Sigmaringen in dem entwendeten Volkswagen mitgenommen und fuhr selbst ebenfalls mit dem Fahrzeug, ohne im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Ursprüngliche Meldung - Pressemeldung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 06.05.2019:

Gammertingen / Engstingen / Lichtenstein

Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen einen 17-Jährigen aus einer Reutlinger Kreisgemeinde, der nach derzeitigem Kenntnisstand am Sonntagmittag mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet ist. Der Jugendliche steht im Verdacht, am Sonntagvormittag einen silbernen VW Passat von Bekannten gestohlen zu haben. Gegen 13.30 Uhr entdeckte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Pfullingen den gesuchten Pkw im Bereich des Industriegebiets Haid auf der B 313 und nahm die Verfolgung auf. Der Fahrer wechselte von der Fahrbahn auf einen rechts verlaufenden Fuß- und Radweg und versuchte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. Auf Höhe Haid bog er auf die Eberhard-Finckh-Straße ab und setzte seine rasante Fahrt über die Erwin-Rommel-Straße und weiter erneut über einen Fuß- und Radweg wieder auf die Bundesstraße 313 fort. Das Blaulicht sowie die Anhaltesignale des Streifenwagens ignorierte der Fahrer. Er raste auf der Bundesstraße durch Großengstingen hindurch und missachtete zudem eine rote Ampel. Im Anschluss wechselte er auf die L 230 und die L 387 in Richtung Holzelfingen. Auch auf der Ortsdurchfahrt und der anschließenden Holzelfinger Steige war der Passat deutlich zu schnell unterwegs. Nach dem Ortsbeginn von Lichtenstein-Unterhausen bog das Fahrzeug in die auf 30 km/h beschränkte Moltkestraße ein. Hier missachtete der Flüchtende ebenfalls sämtliche Verkehrsregeln und war teilweise mit rund 100 Stundenkilometern unterwegs. Zur Vermeidung einer weiteren Gefährdung Unbeteiligter musste die Verfolgung abgebrochen werden. Am Montagvormittag wurde der 17-Jährige in Gammertingen im Landkreis Sigmaringen von Kräften des Polizeipräsidiums Konstanz festgenommen. Das gestohlene Fahrzeug wurde sichergestellt. Das Polizeirevier Pfullingen sucht nun unter Telefon 07121/9918-0 Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die durch die riskante Fahrweise des Tatverdächtigen gefährdet worden sind.

