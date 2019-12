Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen- und Alkoholkontrollen anlässlich des Weihnachtsmarkts

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Mittwochabend zwischen 20:00 Uhr und 01:00 Uhr an vier verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Merkurstraße, der Pariser Straße, der Bremer Straße und der Mainzer Straße wurden anlässlich des Weihnachtsmarkts Kontrollstellen eingerichtet.

Besondere Beachtung galt hier den Fahrzeugführern. Neben der Fahrzeugkontrolle wurde intensiv geprüft, ob die Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, was bei fünf Fahrern der Fall war. Außerdem nahmen die Beamten mehrere Strafanzeigen auf, unter anderem wegen Besitz von Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Insgesamt wurden 55 Mängel bei den kontrollierten Fahrzeugen und deren Fahrern erkannt, in 22 Fällen mussten die Fahrer eine Verwarnung zahlen.

Darüber hinaus diente die Kontrollstellen zur Ausbildung zukünftiger Kommissarinnen und Kommissare, die derzeit ein circa zweimonatiges Praktikum in verschiedenen Dienststellen der Polizeidirektion Kaiserslautern verrichten. Unmittelbar vor den Kontrollen wurden sowohl die Auszubildenden, als auch bereits erfahrene Polizisten, entsprechend zum Thema Drogen- und Alkoholkontrollen intern geschult. Die Polizei Kaiserslautern beabsichtigt in Zukunft vermehrt derartige Verkehrskontrollen durchzuführen. |spi

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell