Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Doppelhaushälfte

Northeim (ots)

Northeim (Se) Zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte kam es am Samstag, den 15.02.2020, in der Zeit von ca 14.30 Uhr bis 22.40 Uhr in 37154 Northeim, Eichendorffstraße. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und drangen in das Haus ein. Dort wurde das Inventar zielgerichtet nach Diebesgut durchsucht. Die Täter entwendeten Schmuck im Wert von ca 500.-EUR. Der Gesamtschaden wird auf ca 900.-EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell